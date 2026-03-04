Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, savaşın şiddetlendiği son iki işlem gününde %-5,72 geriledi ve 12.933’ten kapanış yaptı. “Borsada alım zamanı geldi mi?” soruları artarken, aracı kurum raporlarında 12.800 desteğinin kritik olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada “BİST 30” büyük hisseler ligine bakıldığında banka hisselerindeki kayıpların daha fazla olduğu görülüyor. İşte son 2 günden en çok gerileyen “BİST 30” hisseleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’nun yangın yerine dönmesi dünya piyasaları gibi Borsa İstanbul’da da risk iştahını düşürdü. Geçen cuma günü 13.717’den kapanış yapan BİST 100 endeksi, savaşın şiddetlendiği iki işlem gününde %-5,72 geriledi ve 12.933 puana çekildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkisiyle enflasyonist baskılarda artış beklentisi ve faiz indirimi tahminlerinin ötelenmesi, borsada da moralleri bozdu.

En çok bu hisseler geriledi! Borsada bu seviyelere dikkat…

YATIRIMCIYA UYARILAR

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan günlük analizde; jeopolitik geriliminin piyasalarda risk iştahını belirgin şekilde sınırladığı, zaman zaman sınırlı tepki alımları görülse de özellikle “bankacılık” öncülüğünde satışların yeniden derinleştiği ifade edildi.

Analizde, “Genel görünüm, jeopolitik gelişmelerin kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor. Mevcut konjonktürde temkinli pozisyonlanma ve etkin risk yönetiminin ön planda tutulması gerektiğini değerlendiriyoruz” denildi.

En çok bu hisseler geriledi! Borsada bu seviyelere dikkat…

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Jeopolitik haber akışına duyarlılığın arttığı ifade edilen analizde, “Teknik görünümde 12.800-13.000 bölgesi sert düşüş sonrası ana destek alanı olarak öne çıkıyor. Bu bant üzerinde tutunma sağlandıkça, tepki alımlarının güç kazanması ve dengelenme çabasının belirginleşmesi mümkün olabilir. Söz konusu destek bölgesi aşağı yönlü kırılırsa, satış baskısı hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.400-13.500 bandı kritik direnç bölgesi konumunda bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

12.800 DESTEĞİ KIRILIRSA…

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende de “Borsada 18 Şubat tarihinden itibaren devam eden ve 13.700 altında onaylanan realizasyon sürecinin, şu aşamada devam eğilimini koruduğunu gözlemliyoruz. Bu kapsamda bir alt noktada destek olarak izlediğimiz 12.800 seviyesinin gün içerisinde önemli olacağını düşünüyoruz. Bu seviye altındaki bir seyrin ise 12.500 ve 12.000 risklerini gündeme getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz” uyarıları yer aldı.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Bu haftanın ilk 2 işlem gününde BİST 30 endeksi kapsamında yer alan büyük hisselere bakıldığında en çok bu hisseler geriledi:

Hisse Kodu Fiyat (TL) Değişim (%) YKBNK 37,08 -14,36% GARAN 137,60 -14,05% TRALT 52,80 -13,44% AKBNK 78,90 -12,48% ISCTR 14,83 -12,30% EREGL 29,14 -10,78% KRDMD 29,54 -9,16% SAHOL 92,00 -8,73% ENKAI 93,10 -8,46% EKGYO 21,72 -8,35%

Önemli Uyarı: Bu içerik aracı kurum raporları ve borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Haberle İlgili Daha Fazlası