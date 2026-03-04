Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran savaşı sonrası sosyal medyada yayılan, "BAE'de her yer Türkiye için meşru hedef olacak" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Türkiye'nin resmi kurumları tarafından böyle bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, ülkenin bölgesel gerilimleri tırmandırmak yerine diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarı savunduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı” yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

"RESMİ KAYNAKLARDAN GELEN BİLGİLERE İTİBAR EDİN"

Merkez, Türkiye’nin bu yönde herhangi bir açıklama veya değerlendirme yapmadığını belirterek, vatandaşları resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri konusunda uyardı. Açıklamada, kamuoyunun yalnızca Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarının açıklamalarını esas almasının önemine dikkat çekildi.

DİPLOMASİ VE BARIŞ VURGUSU

Türkiye’nin politikası hakkında bilgi veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ülkenin bölgesel gerilimleri tırmandırmak yerine diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum benimsediğini kaydetti.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Merkez, sosyal medyada hızla yayılan asılsız iddialara karşı dikkatli olunmasını ve doğru bilginin yalnızca resmi açıklamalardan takip edilmesini önerdi.

