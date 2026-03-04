Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili yeni gelişmeler netleşmeye başladı. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 19 maddelik kanun teklifinde birçok ekonomik düzenleme yer alırken, emekli bayram ikramiyesine ilişkin artış maddesi teklif metninde bulunmadı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Mevcut uygulamada emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4’er bin TL ödeme yapılıyor. Şimdi ise gözler 2026 emekli bayram ikramiyesi zammında. ''Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi?'' soruları gündemde yerini aldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili son durum netleşmeye başladı. 2026 yılı için Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu yıl da 4’er bin TL olarak belirlenirken bir artış yapılma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş kaleme aldığı değerlendirmede Torba Kanun sürecinde bir önerge ile ikramiye artışının gündeme gelebileceğini ifade etti. Karakaş kulislerde yüzde 25 oranında artışla ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılabileceğine dair bilgilerin konuşulduğunu aktardı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekliler arasında gündeme gelen zam beklentisi AK Parti’nin Meclis’e sunduğu torba kanun teklifinde karşılık bulmadı. Yeni kanun teklifi ekonomik birçok düzenlemeyi içerirken emekli bayram ikramiyesine artış maddesi yer almadı.

AK Parti Grup Başkanı yaptığı açıklamada bu yıl bayram ikramiyesi artışı yapılmayacağını, mevcut bütçe çerçevesinde 4’er bin TL ödeneceğini belirtmişti.

Yeni bir önerge ile emekli bayram ikramiyesi zammının gerçekleşmesi söz konusuyken duruma ilişkin netlik önümüzdeki süreçte belli olacak.

2026 EMEKLİ İKRAMİYE ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

2026 yılı için emekli ikramiyesi zam oranı henüz açıklanmadı. Sunulan torba kanun teklifinde zam öngörülmediği için resmi bir oran da belirlenmedi. Emekli bayram ikramiyesi zam oranına ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek.

