Emeklinin ocak zammının belirlenmesi ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Peki, bu yıl bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte emeklilerin bayram ikramiyelerine yönelik beklentisi de arttı. Önceki yıllarda olduğu gibi 2026’da da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemesi yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi yüzde 33 oranında artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Bu yıl ise emekli maaşlarına yapılan artışın bayram ikramiyelerine yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.



Bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? İkramiye için olası zam senaryoları

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE OLASI ZAM SENARYOLARI

Bu yıl bayram ikramiyelerinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. Ancak son yıllarda ikramiye tutarlarına düzenli olarak zam yapıldı. İkramiye tutarının Ramazan Bayramı öncesinde değerlendirilmesi bekleniyor.

İkramiye SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı olan yüzde 12,19 artarsa yaklaşık 4 bin 500 liraya çıkacak. Yüzde 25 artması durumunda ikramiye tutarı 5 bin liraya ulaşacak.



KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte bayram öncesinde emekli olmaya hak kazanan yeni emeklilerde ikramiye alabilecek.

Yaşlılık maaşı alanlar ikramiye alabilirken dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak.

Vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak.

