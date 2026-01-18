Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il uyardı. Bugünkü hava durumu raporuna göre, 22 ilde kar yağışı etkili olacak. Hatay, Kastamonu, Samsun’da sağanak yağış beklenirken, Batı Karadeniz ve Marmara’da ise sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı o iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, 22 ilde kar yağışı beklenirken, Hatay, Kastamonu, Samsun’da sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimleri için ise şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın bugün Batı Karadeniz'in batısında günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Marmara'da ise sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) etkili olacağını belirtti.

22 İLDE KAR YAĞIŞI

Kar yağışı uyarısı yapılan iller şöyle:

Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Ankara, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin.

Meteoroloji’nin son raporunda, şu uyarı yapıldı:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

MARMARA

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

