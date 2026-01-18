Meteoroloji’den 22 il için peş peşe uyarı! Kar listesi açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il uyardı. Bugünkü hava durumu raporuna göre, 22 ilde kar yağışı etkili olacak. Hatay, Kastamonu, Samsun’da sağanak yağış beklenirken, Batı Karadeniz ve Marmara’da ise sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı o iller…
- 22 ilde kar yağışı bekleniyor.
- Hatay, Kastamonu ve Samsun'da sağanak yağış, Kastamonu ve Samsun'da yer yer kuvvetli olacak.
- Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.
- Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli rüzgar etkili olacak.
- Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, 22 ilde kar yağışı beklenirken, Hatay, Kastamonu, Samsun’da sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimleri için ise şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın bugün Batı Karadeniz'in batısında günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Marmara'da ise sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) etkili olacağını belirtti.
22 İLDE KAR YAĞIŞI
Kar yağışı uyarısı yapılan iller şöyle:
Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Ankara, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin.
Meteoroloji’nin son raporunda, şu uyarı yapıldı:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;
MARMARA
BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı