Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da trafik kilitlendi. Valilik ise saat 10.00'dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kar yağışının da etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollar ve ara sokaklarda sürücüler güçlükle ilerlerken kent genelinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kentin birçok noktası beyaza bürünürken İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kurye ve ağır taşıtlara trafik yasağı!

KURYE VE AĞIR TAŞITLARA YASAK!

İstanbul Valiliği de kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası