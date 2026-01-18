İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda uçuş iptal
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bugün ve yarın uçuşların yüzde 15’i iptal edilecek. Havalimanı otoritesi HEAŞ, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri hava yolu şirketlerinden takip etmeleri uyarısında bulundu.
HAVALİMANINDA KAPASİTE AZALTIMI
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur."