Hafta sonunu kar ve soğukla geçiren İstanbullu için yeni uyarı geldi. Orhan Şen ve Hüseyin Öztel, gece ve yarın da kar yağışının etkili olacağını söylerken Avrupa Yakası'nın yüksek kısımları için ayrı parantez açtı. Uzmanlar ayrıca Marmara ve Karadeniz’de fırtına, Anadolu’da buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı verdi.

İstanbul yeni güne soğuk ve yer yer karla karışık yağmurla başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, şehir merkezinde kar örtüsü sınırlı kaldı. Kar yağışının bu gece ve yarın da süreceği, çarşamba gününden itibaren ise şehri terk edeceği öngörülüyor. Marmara ve Karadeniz’de fırtına, Anadolu’da buzlanma ve çığ tehlikesi ise dikkat çekiyor.

Gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili olurken, bazı ilçelerde ise beyaz örtü hiç oluşmadı. Özellikle Taksim, Levent, Etiler, Sarıyer’in yüksek noktaları ile Çekmeköy, Çamlıca ve Aydos Tepesi’nde kar kalınlığı 2-5 santimetre arasında değişti.

CNN TÜRK'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, şehir merkezinde kar birikiminin sınırlı kaldığını, gündüz sıcaklıklarının 5 derecenin altına çok düşmemesi nedeniyle kalıcı bir kar örtüsü beklenmediğini açıkladı. Şen, kar yağışının tipi şeklinde devam etmesinin ise yerde tutma ihtimalini artırdığını belirtti. Prof. Dr. Şen, kar yağışının bu gece ve yarın da etkili olacağını, çarşamba gününden itibaren İstanbul’u terk edeceğini söyledi. Ancak Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar etkisini bir süre daha gösterecek.

Anadolu genelinde gece saatlerinde buzlanma ve don riskine dikkat çeken Şen, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğunu vurguladı. Özellikle eğimli ve kar kalınlığının arttığı bölgelerde risk yüksek. İstanbul’da baraj doluluk oranları da yükselişte. Prof. Dr. Şen, doluluk oranının yüzde 24’e ulaştığını ve önümüzdeki günlerde artışın devam edeceğini aktardı.

Rüzgâr uyarısında da bulunan Şen, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan esecek karayel rüzgârının zaman zaman fırtına şeklinde etkili olabileceğini, hızın 50-60 kilometreye ulaşabileceğini söyledi. Özellikle deniz ulaşımında dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel ise Avrupa yakasında kar örtüsü oluşabileceğini, kıyılarda karla karışık yağmurun süreceğini ifade etti. Özellikle Batı Karadeniz’de karın etkili olacağına dikkat çeken Öztel, “Pazartesi kar yağışı sürecek, batıda salı ve çarşamba etkisini kaybedecek. Hafta sonu yeniden yağış bekleniyor. Gece buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı. İstanbul’da yarın sabah göreceğimiz kar örtüsü sadece bir gün kalacak” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası