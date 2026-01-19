35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal’in uzatmalarda Fas’ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı finalde, Edouard Mendy’nin havlusu etrafında yaşanan olaylar büyük tepki çekti. Faslı futbolcular ve top toplayıcıların, Senegal kalecisi Mendy'nin yoğun yağmur altında oynanan maçta eldivenlerini ve yüzünü silmek için kullandığı havluyu almaya çalıştığı anlar, futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in turnuvanın ev sahibi Fas'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı final müsabakası, oyundan çok saha olaylarıyla gündem oldu.

DÜNYA BU MAÇI KONUŞUYOR

Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçı, çıkan olaylar nedeniyle dünyada gündem oldu.

İPTAL EDİLEN GOL TARTIŞMA ÇIKARDI

Senegalli futbolcular ve teknik heyet, 90+3'te iptal edilen gollerinde Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya büyük tepki gösterirken sosyal medyada pozisyon hakkında görüş bildiren futbolseverler de çoğunlukla golün nizami olduğu yönünde birleşti.

SENEGAL SAHADAN ÇEKİLDİ

Senegal takımı, Fas lehine 90+8. dakikada penaltı verilmesi üzerine Teknik Direktör Pape Thiaw'ın direktifiyle sahayı terk etti.

SADIO MANE KARŞI ÇIKTI

Senegal Kaptanı Sadio Mane, Teknik Direktör Pape Thiaw'ı takımı sahadan çekmemesi için ikna etmeye ve takım arkadaşlarını sahaya çıkarmaya çalıştı.

Fas - Senegal

10 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜLER

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw'ın futbolcuları sahadan çekmesinin ardından yaklaşık 10 dakika sonra takım sahaya geri döndü.

DIAZ KAÇIRDI, SENEGAL ATTI

Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve uzatmalarda Pape Gueye'nin golüyle kazanan Senegal, şampiyon oldu.

Afrika Kupası finalinde 'havlu' savaşı! Kaleciyi yerlerde sürüklediler

HAVLU KRİZİ OLAY OLDU

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin sık sık kullandığı havlu, Faslı futbolcular ve top toplayıcılar tarafından defalarca alınmaya çalışılırken bu anlar çok konuşuldu.

Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı futbolcu ve top toplayıcılar tarafından birçok kez alınmaya çalışıldı.

Yehvann Diouf'un havluyu 'savunduğu' anlar

DİOUF'U YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Senegal tarafı, çözümü yedek kaleci Yehvann Diouf'u havlunun başına nöbetçi gibi dikmekte buldu. Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi. Havluyu kaptırmamak için büyük bir mücadele veren Diouf, Faslı top toplayıcılarla girdiği mücadeleyi dakikalar boyunca sürdürdü.

