Afrika Kupası'nda büyük olay: Sahadan çekildiler
Afrika Uluslar Kupası finalinde turnuvanın ev sahibi Fas lehine verilen penaltı kararının ardından Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Senegalli futbolcular ve teknik heyet, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya geri dönerken Sadio Mane'nin takımı sahada tutmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
35. Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas lehine penaltı verilmesi üzerine Senegal takımı sahayı terk etti.
Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fas lehine 90+8. dakikada penaltı verilmesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti.
Senegalli futbolcular ve teknik heyet, 90+3'te iptal edilen gollerinde de Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya büyük tepki gösterdi.
SADIO MANE KARŞI ÇIKTI
Senegal Kaptanı Sadio Mane, Teknik Direktör Pape Thiaw'ı takımı sahadan çekmemesi için ikna etmeye ve takım arkadaşlarını sahaya çıkarmaya çalıştı.
10 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜLER
Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw'ın futbolcuları sahadan çekmesinin ardından yaklaşık 10 dakika sonra takım sahaya geri döndü.
