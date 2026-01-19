Kaydet

Giresun’u Sivas’a bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki bağlantıyı sağlayan güzergahta, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgede etkisini artıran fırtına nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan bir otomobil, Karayolları ekiplerinin iş makineleri ve küreklerle yürüttüğü çalışma sonucunda kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki karla mücadele ve yol açma mesaisi aralıksız devam ediyor.

