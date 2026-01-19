Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor: Anlaşma sağlandı, Portekiz'e dönüyor
Beşiktaş ve Braga, 21 yaşındaki milli futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın transferi için anlaşmaya vardı.
Portekiz ekiplerinden Braga, Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
BRAGA İLE ANLAŞILDI
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın transferi için Portekiz ekibi Braga ile anlaşmaya vardı.
PORTEKİZ'E UÇUYOR
Beşiktaş ve Braga'nın 6 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Demir Ege'nin yakın zamanda Portekiz'e uçması bekleniyor.
BU SEZON 4 GOL KATKISI YAPTI
Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla toplam 46 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
RIO AVE'DE OYNAMIŞTI
Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha, daha önce Portekiz Ligi tecrübesini kiralık olarak Rio Ave formasıyla yaşamıştı. Demir Ege, bu süreçte Liga Portugal’da çıktığı 28 resmi maçta 4 gol ve 2 asistle 6 skor katkısı sağladı. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon avro.