Eski futbolcu Hasan Şaş, usun yıllar formasını giydiği ve iki dönem yardımcı antrenörlük görevinde bulunduğu Galatasaray'ın sahasında 1-0 kaybettiği Union Saint-Gilloise maçı sonrası İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'e sert tepki gösterdi. Maç sonu canlı yayına çıkan Hasan Şaş, sarı-kırmızılı ekibin kadro planlamasına da eleştirdi.

Hasan Şaş, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren Galatasaray-Union Saint-Gilloise karşılaşmasını değerlendirdi. SporON Youtube kanalında konuşan eski futbolcunun açıklamaları şöyle:

Oyuna sonradan dahil olan Arda Ünyay, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

"SİNİRLERİME HAKİM OLARAK SÖYLEYECEĞİM"

"Nerede doğduğunu bilmiyorum, nasıl yetiştiğini de bilmiyorum ama maçın hakemi Jose Maria Sanchez'in bir zeka özürlüğü olduğu çok ortada. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, kendini saha içine atıyor ama o oyuncuya sarı kart göstermiyor. Mac Allister diye bir oyuncu var. Barış Alper Yılmaz'a 6 tane net net faul yapıyor. Bir futbolcu bir saha içerisinde 6 faul ile oynuyorsa bir sarı kart görür. Sen Arda gibi genç oyuncuyu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan Çakır'ın ayağına basan santrfor Promise'yi niye ikinci sarıdan atamadın? Sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sinirlerime hakim olarak söyleyeceğim, sen şeref yoksunu bir hakemsin! Olabilir, Galatasaray kaybedebilir hiç önemli değil. Sen bugün gösterdiğin yönetimle bu maçı katletmişsindir."

"UYANAMAZDINIZ MI?"

"Sezon başından beri söyledim; Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve milli takımlar devam ederken size stoper lazım, sol bek lazım, orta saha lazım, santrfor lazım. Galatasaray'ın Yunus'la, Barış'la, Osimhen'le yaptığı presin ne kadar önemli olduğu bir güne geldik mi? Jakobs geçen seneden beri bir var, bir yok. Uyanamadınız mı? Bu takımın bir sol bek ihtiyacı olduğuna uyanamadınız mı? İlkay Gündoğan 35 yaşında sakatlanabileceği tahminini yapamadınız mı? Gabriel Sara'dan 8 numara olmayacağını, Sara'nın daha çok 8.5, 9, 9.5'a yakın 10 numaralarda oynayıp, fazla fiziksel olarak orta sahaya katkı vereceğini, vermeyeceğini düşünemediniz mi?"

İlkay Gündoğan

"8 NUMARA İHTİYACIN VAR"

"Bir daha, 10 defa, 40 defa söyleyeceğim. 8 numara! İlkay'la ilgili değil, Sara'nın kötü futbolcu olmasıyla ilgili değil. Şampiyonlar Ligi'nde Lemina, Torreira üstü bir 8 numara ihtiyacın var. Okan Buruk'tan örnek vereyim, alırdı, dönerdi, oraya verirdi, basardı, tekrar giderdi, 120 dakika koşardı. Çünkü böyle mücadeleli maçlarda sizi bu oyuncular götürüyor. PSG'ye bir bakın. 3 tane dünya yıldızını gönderdi, sadece koşan oyunculardan takım kuruldu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bu örnek de mi görülmüyor?"

Gabriel Sara

"ICARDI İÇİN TATİL DİYE BİR ŞEY YOK"

"Icardi sakatlandı. Çapraz bağ sakatlığı çok kötü bir sakatlıktır. Yaz ayı oldu, sen çapraz bağ ameliyatından çıktığın zaman tatil diye bir şey yok artık. Sen zaten o zamanını geçirmişsin, zaten 8 ay futbol oynamamışsın. Artık sen haziranda çalışacaksın, teknede de çalışacaksın, yolda da çalışacaksın, evde de çalışacaksın. O seviyeye gelmek için kendine antrenman arayacaksın. Icardi'nin kasım ayının 25'inde çıktığı maçta fizik olarak fit olması lazımdı."

Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de görev alan Icardi, beklentileri karşılayamadı

GÖKHAN KARATAŞ

