Cambridge Üniversitesi’nin yayımladığı son araştırma, köpeklerin duygusal dünyasına dair ezber bozan bir gerçeği ortaya çıkardı.

Köpekler, tıpkı insanlar gibi inişler ve çıkışlar yaşıyor ve verdikleri duygusal tepkiler, düşündüğümüzden çok daha fazla insan genleriyle aynı kökene dayanıyor.

KÖPEKLERDE İNSANLARDAKİ RUH HALİ DEĞİŞİMLERİYLE BAĞLANTILI GEN BULUNDU

Araştırma, özellikle yüksek seslerden korkan köpeklerde ASCC3 adlı genin bulunduğunu gösterdi.

Cambridge ekibi, 1300 golden retriever’ın genetik kodunu ayrıntılı şekilde analiz ederek kişilik özellikleriyle karşılaştırdı.

Elektrikli süpürge, otobüs sesi veya yoğun gürültü gibi uyaranlara aşırı tepki gösteren köpeklerde tespit edilen genlerin, insanlarda da benzer psikolojik özelliklerin temelini oluşturduğu görüldü.

Cambridge Üniversitesi’nin yayımladığı yeni araştırma, köpeklerle insanlar arasındaki benzerliklerin yalnızca duygusal bağla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, köpeklerde korku, hassasiyet, öğrenme hızı ve hatta saldırganlık gibi davranışları etkileyen bazı genlerin, insanlarda da aynı duygusal tepkileri tetiklediğini keşfetti.

HUNK VE ROMO1 GENLERİ: İNSAN VE KÖPEK ARASINDAKİ ŞAŞIRTICI BENZERLİK

Golden retriever’larda gerginliğe yol açan HUNK adlı genin, insanlar arasında kaygı düzeyi yüksek bireylerde de bulunduğu belirlendi.

Aynı şekilde ROMO1 adlı genin, hem insanlarda zeka ile hem de köpeklerde eğitilebilirlik ve hızlı öğrenmeyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Eleanor Raffan bulguları şu sözlerle özetledi:

"Bulgular gerçekten çarpıcı; insanlar ve golden retriever'ların davranışlarının ortak genetik kökenlere sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor."

KÖPEKLERİN SALDIRGANLIĞI DA İNSAN ZEKASIYLA BAĞLANTILI BİR GENLE İLİŞKİLİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise golden retriever’larda diğer köpeklere karşı saldırganlıkla ilişkili olan PTPN1 adlı genin, insanlarda zeka ve depresyonla bağlantılı olması.

Uzmanlara göre köpeklerdeki saldırgan davranışlar, yalnızca eğitimle değil genetik yatkınlıkla da şekillendi.

Çalışmanın başyazarı Enoch Alex, genlerin bazı köpekleri dünyayı daha stresli algılamaya yatkın hale getirdiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Köpekler genetik olarak hassas olabilir. Hayat deneyimleri bunu daha da tetiklediğinde, aslında sıkıntı yaşadıkları halde kötü davranış sergiliyor gibi görünebilirler."

KÖPEĞİNİZ ZİL SESİNDEN KORKUYORSA BUNUN BİR GENETİK SEBEBİ OLABİLİR

Araştırmacılar, otobüs, elektrik süpürgesi veya kapı zili gibi gündelik seslerden korkan köpeklerde, insanlarda sinirlilik ve hassasiyete yol açan aynı genin bulunduğunu söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Anna Morros-Nuevo, köpek sahiplerine şöyle seslendi:

"Kapı zili çaldığında köpeğiniz kanepenin arkasına saklanıyorsa, bunun genetik bir hassasiyet olabileceğini bilmek ona karşı yaklaşımınızı değiştirebilir."

