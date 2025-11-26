Emlak vergisi ikinci taksit dönemi sona yaklaşırken milyonlarca mülk sahibi ödeme takvimini araştırıyor. Dijitalleşen sistemle birlikte vergi işlemleri artık belediyeye gitmeden e-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor. e-Devlet emlak vergisi ödeme ekranı ve son ödeme günü netleşti.

Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksit halinde ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi için son ödeme tarihi yaklaştı. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilen ödemeler, gecikme faizi nedeniyle vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Emlak vergisi ödeme işlemleri artık e-Devlet üzerinden birkaç saniye içinde yapılabiliyor. Sisteme giriş yapan mükellefler arama bölümüne “vergi sorgulama ve ödeme” yazdıklarında, borç bilgilerine anında erişebiliyor. Açılan ekran üzerinden kredi kartı, banka kartı veya EFT yöntemleriyle ödeme yapmak mümkün.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Aralık tarihinde sona eriyor. Bu nedenle milyonlarca mülk sahibinin belirtilen tarihe kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

Ödeme süresinin geçirilmesi durumunda aylık %3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Bu nedenle uzmanlar işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT NASIL ÖDENİR, SON TARİH NE?

İkinci taksit ödeme işlemi hem dijital hem fiziki kanallar üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden sorgulama ekranına ulaşan mükellefler, borç bilgilerini inceleyerek ödeme adımına geçebiliyor. Kredi kartı, banka kartı ve EFT seçenekleri ödemeyi hızlı bir şekilde tamamlamaya imkan tanıyor. Belediyelerin resmi web siteleri de 7/24 ödeme kabul ettiği için yoğunluk yaşanmadan işlem yapmayı kolaylaştırıyor.

Ödemeyi belediye veznelerinden yapmak isteyen vatandaşlar ise bağlı oldukları ilçe belediyesine başvuru yapabilir. Ayrıca emekliler, engelliler, gaziler ve geliri olmadığını belgeleyenler emlak vergisinden muaf tutulmakta. Bu grupların sisteme giriş yaparak muafiyet durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Tüm mükellefler için ikinci taksit ödeme süresi 1 Aralık tarihine kadar devam edecek.

