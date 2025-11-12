Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergisi çıkışı: Kantarın topuzunu kaçıranlara sessiz kalamayız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergisindeki artışla ilgili konuştu. Erdoğan," Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Çözüm önerimizi Meclis'e sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Gürcistan'da düşen askeri uçaktaki 20 şehidimize rahmet dileyen Erdoğan, olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılacağını söyledi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER FAHİŞ ARTIŞLAR YAPIYOR"

Ekonomi için de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarındaki gibi burada da verdikleri sözlerin tersine hareket ediyorlar." dedi.

"ÇÖZÜM ÖNERİMİZİ MECLİS'E SUNACAĞIZ"

Harekete geçeceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi haklı talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız." 


