Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı

Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak Vergisi, Artış, Erdoğan, MYK, Enflasyon, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda emlak vergilerinin fahiş oranda yükseltilmesine yönelik tepkiler arttı. Erdoğan, 4 yıl sabit kalacak rayiç bedel çalışması yapılması için talimat verdi.

EMRAH ÖZCAN - AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında belediyelerin emlak vergisinde yapmayı planladığı fahiş fiyat artışları masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre MYK üyeleri vatandaştan artışlarla ilgili çok tepki geldiğini, her ilçede farklı artış oranları olduğunu, meseleye bir standardizasyon getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Artışların gerçek piyasa şartlarını yansıtmadığını belirten MYK üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, önümüzdeki dört yıl geçerli olacak rayiç bedeller için bir çalışma yapma kararı aldı. Konu kapsamlı bir şekilde araştırılacak ve elde edilecek raporlar neticesinde gerekli düzenlemeler ilerleyen günlerde hayata geçirilecek.

KİRADA AB BİRİNCİSİYİZ

Toplantıda Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci de bir sunum yaptı. Sunumda, gıda ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55’ini oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği belirtildi. Gelir seviyesi düşük kesimlerin bu değişimleri daha sert hissettiği kaydedildi. Sunumda et fiyatlarına da dikkat çekildi. 2021’den günümüze yaklaşık 6 kat artış yaşandığı, tarımsal girdi fiyatlarının da aynı oranda yükseldiği ifade edildi. Türkiye’nin kira enflasyonunda yüzde 45 ile Avrupa’da ilk sırada olduğu, ikinci sıradaki Karadağ’ın yüzde 19’da kaldığı belirtildi.

SÜRECİ ÖNEMSİYORUZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze için yapılması gerekenlerin belli olduğunu ama Batılı birçok devletin İsrail’i desteklemesinden ötürü yapılamadığını, katliamın son bulması için uluslararası toplumun baskısını artırması gerektiğine dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ise süreci yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan “Hem Meclis’te kurulan komisyonu hem de Suriye’de yaşananları dikkatle takip ediyoruz. Komisyon işini yapıyor. Süreçte odak kaybı yaşanmaması gerekli. Sürecin nihayete erdirilmesini önemsiyoruz” dedi.

BOŞLUK BIRAKMAMALIYIZ

Erdoğan, MYK üyelerine hem sahada hem medyada görünür olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Algının gerçeğin önüne geçtiği bir dünyada yaşandığına dikkat çeken Erdoğan “İletişimimizi hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem de vatandaşla ilişkide iyi yürütmeliyiz. Çok daha fazla görünürlük sağlamalı ve boşluk bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Batı ülkeleri, Siyonistlerin gerçek yüzünü gördü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gençler niye evlenmiyor sorusuna cevap arıyoruz! Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktan'tan açıklamalar - GündemGençler niye evlenmiyor sorusuna cevap arıyoruz!İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki - GündemDuran'dan CHP lideri Özel'in sözlerine sert çıkış5 sözleşmeli personel alınacak! KPSS P3 puanı esas alınacak - Gündem5 sözleşmeli personel alınacak! KPSS P3 puanı esas alınacakİstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü - GündemSavcı bıçaklı saldırıda katletildi!Meteoroloji tarih vererek uyardı: 40 ilde sağanak yağış - Gündem40 ilde sağanak yağış!Türk fizikçi Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı! İhlalleri bildirdikten sonra ABD'de kaybolmuştu - GündemTürk fizikçi Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...