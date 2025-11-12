Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 şehitle ilgili mesaj: Olay tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıldönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan kargo uçağımız düştü. 20 vatan evladımızı şehit verdik.

"ACIMIZI KALBİMİZE GÖMÜYORUZ"

Uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz'ı, Binbaşı Nihat İlgen'i, Binbaşı Serdar Uslu'yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir'i, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'yi, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ı, Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ı, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, Astsubay Üstçavuş Burak İbiğ'i; yolcu ekibinden Üsteğmen Emre Mercan'ı, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ı, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ı, Astsubay Başçavuş İlker Aykut'u, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'u, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'yı, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ı, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'yu, Uzman Çavuş Cem Dolapçı'yı ve Uzman Çavuş Emre Sayın'ı rahmetle yâd ediyorum.

Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor acımızı kalbimize gömüyoruz.

Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonraki en yüksek şehadet makamına erişmişlerdir. İncelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor.

"HAVA ARAÇLARIMIZI HEMEN HAREKETE GEÇİRDİK"

Olayın haberini alır almaz Milli Savunma Bakanımızın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Arama kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla işbirliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik. Aynı gün akşam saat 17.00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordona alındı. Yine dün gece 46 kişilik Kaza Kırım İnceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık.

MSB ve İletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor. Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformansyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum.

"NİCE İHANETLE KARŞILAŞTIK"

Kasım ayı hem partimizde hem demokrasi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Dönemin gazetelerinde "Anadolu İhtilali" manşeti atılan 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizden ülkemizi yönetmek için ilk kez yetkiyi aldık. O günden bugüne hep hizmetlerle yatırımlarla geçirdik. 23 yıllık süreçte hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Nice ihanetle karşılaştık.

Hatırlayın, milletimizin namusumuza emanet ettiği iradeyi gasp etmek isteyenler çıktı. Tahriklerle, komplolarla, iftira ve ithamlarla üzerimize gelenler oldu. Sınır tanımadılar, ilke tanımadılar. Ellerindeki her aracı, her imkânı, her fırsatı bize karşı kullanmaktan asla çekinmediler.

Ellerindeki her aracı, her fırsatı bize karşı kullanmaktan çekinmediler. Kimi zaman medya, kimi zaman tetikçi kalemler tarafından, kimi zamanda terör örgütleri tarafından hedef alındık. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek için içeride olduğu kadar dışarıda da tuzaklar kuruldu. Ama biz neyle karşılaşırsak karşılaşalım serin kanlılığımızı bir an olsun kaybetmedik.

Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor. Bizi referans olarak alıyor. Bir kutup yıldızı olarak AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı demokratik siyasetin mihenk taşı olarak önemli bir görev ifa ediyor.

"EN AĞZI BOZUK, EN KÜFÜRBAZ FİGÜRLERDEN BİRİ"

En nihayetinde taklitler aslını büyütür, aslını güçlendirir ancak görüyoruz ki siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların başında da CHP'nin yeni genel başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında yüzümüz kızardı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk. En ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor... Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine veriyoruz. Biz kendimize ve milletimize saygımız gereği bunların seviyesine inmedik, inmeyeceğiz.

Bundan 23 sene önce hangi niyetlerle siyaset yapıyorsak bugün de aynı değerlerin rehberliğinde siyaset yapıyoruz. 23 yıl önce nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla millete ve memlekete hizmet için koşturuyoruz. Milletle bağımızı daha da güçlendireceğiz.

Halktan, sokaktan, vatandaşta kopuk siyaset olmaz. Olsa da budan ülkeye ve millete yarar gelmez. Halka hizmet etmekle görevimizi tam manasıyla yerine getiremeyiz. Aynı zamanda milletin faydasını gözetmek, çıkarlarını korumakla da mükellefiz. Biz, aldanan da olmayacağız aldatan da olmayacağız.

EMLAK VERGİSİ ARTIŞINDA ÇÖZÜM ÖNERİSİ MECLİS'E GELİYOR

Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarındaki gibi burada da verdikleri sözlerin tersine hareket ediyorlar. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi haklı talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız."