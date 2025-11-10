AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Genel Merkez binasında MYK toplantısına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları:

"Bugünün bizim için neyi ifade ettiğini hatırlamak durumundayız. O zor şartlarda hangi ruhla bu mücadele verildi her zaman bunu 10 kasımlarda hatırlıyoruz.

Dilovası'nda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İster tesis sahipleri ister bürokrat olup ihmali olanlar savcılık soruşturması ile mahkemeye intikal edecektir. Parti olarak bu yargı sürecini yakından takip edeceğiz.

Karabağ'ın azadlığı için şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Aliyev'e bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz. Karabağ'ın azadlığı için toprağa düşen her şehit ortak şeref nişanemizdir. Biz yakın çalışma arkadaşları olarak şahidiz ki cumhurbaşkanımız mesaisinin önemli kısmını buna ayırdı ve oradaki cephelerden haberleri yakından takip etti. İki devlet tek millet anlayışı ile konunun takipçisi oldu. Zafer kazanıldı ve ondan sonra barış için bahsedilen mekanizmalar Kafkas için önemlidir. Paşinyan'ın açıklamaları pozitif gündem oluşturuyor. Saha sağ duyulu yaklaşım sergilediğini görüyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKINDA ÇATLAK YOK"

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur ittifakında çatlak, kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz. Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar cumhur ittifakı gibi ittifak görmedikleri için cumhur ittifakını koalisyon sanıyor. Cumhur İttifakı 15 temmuz gecesi oluşmuş bir irada. Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile cumhur ittifakındaki bütünlükçü irada arasında fark var. Cumhur ittifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır. Koalisyonlar krizlerle idare edilir ama cumhur ittifakı bir koalisyon değil.

11 Kasım günü milli ağaçlandırma yeşil vatan seferberliği günü. Yeşil vatanı güçlendirmek için bütün il ve ilçelerimizde sahada olacağız. Bütün vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Bütün gezegen bize yaratanın emanetidir. ona sahip çıkmak sınırlarımızı korumak gibidir. Doğa bizim kölemiz değil bizim arkadaşımızdır. Doğayı kader arkadaşı olarak görmeliyiz. Bu biricik gezegenimizi, içinde yaşam olan tek gezegeni ve bunun içinde mücevher gibi duran vatanımızı aynı yaklaşım ile ele almalıyız.

PKK'nın feshi ve silahların bırakılması hedefi belli bir takvim ve yol haritası ile devam ediyor. Hem partimizde bu süreci takip eden, sürecin dilini oluşturan mekanizmamız var.

Gazze'deki gelişmeleri en önemli gündem maddemiz olarak takip ediyoruz. Yardımların girmesi bizim için çok önemli. Deprem bölgesindeki konteynerlerin oraya gitmesi oradaki hayatı kolaylaştıracaktır. Sadece gıda yardımı girmesini anlamıyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştıracak malzemelerin, tıbbi yardımın girmesi gerekiyor. İsrail defalarca bu barış anlaşmalarını ihlal etmiştir ve buna dur demek için iradenin ortaya konması gerekir.

Sudan'daki katliam gerçekten Siyonistlerden geri kalmayan bir katliam. En güçlü şekilde kınıyoruz. B yapıya karşı kardeş Sudan ile bir ve beraber olduğumuzu bir kere daha tekrarlıyoruz. Arka planda bir sürü tartışmalar yürüyor. Bütün bunların o bölgenin refahını engellemek için ortaya çıktığını görüyoruz.

Konumuz PKK'nın feshi ve silahların bırakılması. PKK'nın Irak İran Suriye'deki bütün uzantıları ile silah bırakması gerekir ve bunun finansmanını oluşturan illegal boyutunun da feshedilmesi gerekir. TSK ve MİT'in gözü sahada. Gerçekten silah bırakılıyor mu ve bu silah bırakma PKK'nın feshi anlamına geliyor mu bunu teyit edilecek. Geçmişte de bu söylemler oldu ama silah bırakılmadı. Irak'taki yöntem ile Suriye'deki yöntem farklı olabilir. Türkiye'deki unsurların Türkiye dışına çıkması. Sonuç olarak teyit mekanizması ben bunu teyit ediyorum dediğinde, cumhurbaşkanımıza sunulacak. Şu anda sahadaki durumu yakından takip ediyoruz.

BAHİS SORUŞTURMASI

Dün epey yorumlayacağım maç oldu. Bu bahis meselesi gerçekten can sıkıcı mesele. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Hepimizin hayatında futbolun önemli yeri var. Futbol hayatımıza renk katan en büyük etkinliklerden biri. Bu bahis soruşturmasını üzerine sonuna kadar gidilmeli. Konu yargıya intikal etmiştir. Başsavcılık titizlikle üzerine gidecektir. Zaman zaman duyduğumuz şeyler toplumsal hayata kasteden pisliklerdir. TFF yönetimi cesur ve ahlaki duruş sergilemiştir ve onları tebrik ediyoruz. Biz de futbolseverler olarak en küçük ayrıntısına kadar en küçük süreci takip edeceğiz.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Sayın cumhurbaşkanımız ile sayın Bahçeli'nin programına bağlı ama siz Salı Çarşamba Perşembeye odaklanın. Programlarına bağlı olarak bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

"Hamas ile niye görüşüyorsunuz" diye soranlar Hadar Goldin'ın cesedini onlardan alır mısınız diyorlar. Hamas bu kişinin cesedini 11 yıl aradan sonra teslim etti. Burada Hamas barış sürecine bağlılığını göstermek için adım attı ve İsrail'in buna karşılık vermesi ve herhangi bir katliam girişiminde bulunmaması gerekiyor.

Türk askerinin barış gücü olarak bulunduğu bütün bölgelere biz cumhurbaşkanımız ile gittik. Türk askeri hakkında oradaki insanlar övgü ile bahsetmiştir. Türk askeri çatışma bölgelerinde en disiplinli asker olmuştur. Hiç kimse Türk askeri oralarda taraf olmuştur diyemez. Barış isteniyorsa, soykırım dursun isteniyorsa, herkesin güvenliğinin sağlanması isteniyorsa orada TSK talep edilir. TSK'nın varlığını isteyip istememek bir turnusol kağıdıdır. Bu mekanizmalar ortaya çıktığı anda TSK cumhurbaşkanımızın emirlerini yerine getirmeye hazırdır."

