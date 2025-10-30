Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti. Tabloda Erdoğan'ın resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a 'Cumhuriyet Bayramı' hediyesi! Tabloda detaylar dikkat çekti - 1. Resim

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a 'Cumhuriyet Bayramı' hediyesi! Tabloda detaylar dikkat çekti - 2. Resim

DETAYLAR GÖZLERDEN KAÇMADI

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

