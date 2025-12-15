İSKİ, Pendik’te su borusunu kasten kestiği iddia edilen alt yüklenici firma çalışanı hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından kayda alınmıştı, çalışan kestiği boruyu tamire gelmişti....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik'te su borusunu kasten kesip daha sonra oluşan arızayla ilgilenen yüklenici firma çalışanı hakkında yasal süreç başlatıldığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin görüntülerin yer aldığı kaydedildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

