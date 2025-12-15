500 bin sosyal konuta e-Devlet’ten başvuru 18 Aralık, bankadan başvuru ise 19 Aralık’ta bitiyor. Kura çekimi 29 Aralık’ta başlayıp 27 Şubat’a kadar sürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için 10 Kasım’da başlayan başvurular, bu hafta sona eriyor.

SON GÜN 18 ARALIK

E-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık’ta sona erecek.

▪️ Yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak konutlar, 80, 65 ve 55 metrekarelik konutlardan oluşacak.

▪️ Fiyat ve taksitler illere göre farklılaşacak. Konut fiyatı Anadolu’da 1 milyon 800 bin liradan, taksitleri 6 bin 750 liradan başlayacak. İstanbul için konut fiyatı 1 milyon 950 bin liradan, aylık taksitleri ise 7 bin 313 liradan başlayacak.

▪️ Şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha çok çocuğu olan ailelerle, 18-30 yaş arası gençlere kontenjanlar ayrılacak.

▪️ Başvuru yapacakların en az 1 yıldır ilde ikamet ediyor olması şartı aranacak.

▪️ Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dâhil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor.

▪️ Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeye vatandaşlar başvuru yapabilecek.

▪️ Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi başvurularına ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.

