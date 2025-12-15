Ünlü yönetmen Rob Reiner’a ait Brentwood’daki lüks malikanede biri kadın biri erkek iki kişi ölü bulundu. Polis ve itfaiye alarma geçti.

ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Brentwood semtinde yer alan ve ünlü yönetmen Rob Reiner’a ait olduğu belirtilen malikanede iki kişi ölü bulundu.

Bölge kısa sürede polis ablukasına alındı.

İHBAR SONRASI EKİPLER EVE SEVK EDİLDİ

Los Angeles İtfaiye Departmanı ve sağlık ekipleri, pazar günü öğleden sonra Chadbourne Caddesi üzerindeki eve çağrıldı. Saat 15.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, biri erkek biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ünlü yönetmen Rob Reiner’a ait Brentwood’daki lüks malikanede biri kadın biri erkek iki kişi ölü bulundu. Polis ve itfaiye alarma geçti.

YAŞLARI 78 VE 68 OLARAK AÇIKLANDI

İtfaiye yetkilileri, evde bulunan erkek ve kadının yaklaşık 78 ve 68 yaşlarında olduğunu aktardı. Kimliklerin henüz resmen doğrulanmadığı, ölüm nedenlerinin ise araştırıldığı iletildi.

CİNAYET MASASI DEVREDE

Los Angeles Polis Departmanı’na bağlı Hırsızlık ve Cinayet Masası dedektifleri dosyaya dahil edildi. Olayla ilgili çok sayıda polis memuru akşam saatlerine kadar evde inceleme yaptı. Yetkililer, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle ayrıntı paylaşmadı.

Polis kaynaklarına göre, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından “ambulans ölüm soruşturması” raporu düzenlendi. Bu rapor, şüpheli veya nedeni netleşmemiş ölümlerde uygulanan standart prosedür kapsamında hazırlandı.

EV ROB REİNER’A AİT

Komşular, evin uzun süredir Rob Reiner ve eşi Michele Reiner tarafından kullanıldığını söyledi. Mülkiyet kayıtları da malikanenin Reiner ailesine ait olduğunu gösteriyor. Reiner ve eşi Michele, 1989 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi.

ABD merkezli KABC televizyonu, olayın ardından evde bulunan iki kişi için cinayet soruşturması başlatıldığını duyurdu. Haberde, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz netleşmediği, ancak yaşlarının Rob Reiner ve eşi Michele Reiner ile örtüştüğü bilgisi paylaşıldı.

“This Is Spinal Tap”, “A Few Good Men” ve “When Harry Met Sally” gibi filmlerle tanınan Oscar adayı yönetmen Rob Reiner’ın ismiyle özdeşleşen evde yaşanan bu olay, kısa sürede ABD genelinde ve Hollywood kulislerinde geniş yankı buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, ölen kişilerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin yapılacak adli incelemeler sonrası netleşeceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası