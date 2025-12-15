Altın fiyatlarında son dakika! 15 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.938 TL ve ons fiyatı 4.328 dolardan güne başlıyor. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram satış fiyatı bugün sabah saatlerinde yeniden 6 bin TL’yi gördü. Bu hafta kritik ABD verileri beklenirken; Ekonomist Tuncay Turşucu, onsta 4.320 doların önemli olduğunu ve aşılması halinde 4.565 dolar isteğinin artabileceğini belirterek “4.082 dolara doğru gerilemeler ise alım fırsatı olur” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %2,40 prim yapan ve 4.300 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başlıyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatı 4.328 dolara yakın seyrediyor.

ABD Merkez Bankasından beklenen faiz indiriminin gerçekleşmesinin yanı sıra gelecek yıl da 1-2 faiz indirimine yeşil ışık yakılması ve FED’in ayda 40 milyar dolarlık bono alım programı açıklaması, dolar endeksini zayıflatarak kıymetli metallere destek olmuştu.

Cuma günü işlemlerinde ons fiyatı 4.353 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye yaklaşmıştı. Ardından gelen sınırlı kâr satışları ile fiyatlarda gün içi gerileme gözlemlenmişti.

15 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. Cuma günü işlemlerinde gram altın fiyatı 5.975 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini test etmişti.

Spot piyasada 15 Aralık 2025 gram altın fiyatı ise TSİ 06:00 itibarıyla 5.938 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6.000 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.770 TL’yi gördü.

DİKKATLER 3 ABD VERİSİNDE

Altın fiyatlarını etkileyebilecek gelişmelere bakıldığında bu hafta ABD’de açıklanacak 3 kritik veri öne çıkıyor. Salı günü kasım ayı tarı dışı istihdam, perşembe günü kasım enflasyon ve cuma günü de ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi verileri dikkatle takip edilecek.

Her 3 veri de ABD Merkez Bankasının para politikasını doğrudan ilgilendiriyor. Beklentiler paralelinde ya da daha düşük gelebilecek enflasyon göstergeleri ve güçlü istihdam verilerinin, “daha güvercin FED” öngörülerini öne çıkarabileceği ve kıymetli metallere destek olabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons ve gram altın zirve seviyeye yakın görünümünü korurken; Ekonomist Tuncay Turşucu, ons fiyatında 4.320 doların kritik bir direnç olduğunu ve bu direncin kalıcı bir şekilde aşılması halinde 4.565 dolar direncine doğru ivmelenme isteğinin artabileceğini aktarıyor. Tuncay Turşucu, ons fiyatında 4.082 dolar desteğine doğru gerilemeler yaşanması durumunda ise, bunun alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.

