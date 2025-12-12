Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın fiyatı 5.880 TL’yi test ederek 7 haftanın en yüksek seviyelerini gördü ve 5.910 TL rekoruna oldukça yaklaştı. 12 Aralık 2025 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 5.860 TL’ye yakın seyrederken; FED’in faiz indiriminin yanı sıra yeniden bono alımlarına başlama kararı ve dolar endeksinde yaşanan düşüş, risk iştahını yükselterek kıymetli metallere destek oluyor. Ons altın da 4.270 dolardan güne başlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda FED faiz kararının damga vurduğu hafta geride kalmak üzereyken, kıymetli metallerde dikkat çeken yükselişler yaşandı. FED, beklentilere paralel olarak faizi çeyrek puan indirdi ve %3,75 seviyesine çekti. Gelecek yıl için de 1 ya da 2 faiz indirimi olabileceğine yönelik beklentiler nokta grafiklerde öne çıktı.

DOLAR ZAYIFLADI

FED’in faiz kararının ardından dolar endeksinde (DXY) düşüş hızlandı. Faiz indirimi öncesinde salı günü en yüksek 99,3 seviyesini test eden DXY, dünkü işlemlerde 98,1 sınırına kadar geriledi. Bugünkü işlemler ise 98,35’e yakın seviyelerden devam ediyor. Dolar endeksinde haftalık kayıp bu sabah itibarıyla %-0,65 olarak gerçekleşiyor.

ALTIN YÜKSELDİ

ABD 2 yıllık tahvil faizi de 3,60 seviyesinin üzerinden 3,53’e kadar geriledi. Dolar göstergelerinde gerçekleşen bu zayıflık, kıymetli metallere destek oldu. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4.285 doları test etti ve 21 Ekim sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Onsta TSİ 06:00 itibarıyla 4.270 dolara yakın denge arayışı sürerken haftalık prim de %1,75’i aştı.

12 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıdı. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 5.880 TL’yi test etti. Böylece gram fiyatı 16 Ekim işlemlerinde gördüğü 5.910 TL rekoruna da oldukça yaklaştı. 12 Aralık 2025 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 5.860 TL’den işlem görüyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.910 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.630 TL’den gerçekleşiyor.

GÜMÜŞTEN YENİ REKOR

Bu arada gümüş fiyatlarında da rekorlar devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatı 64,30 dolarla rekor tazeledi. Sabah saatlerinde gri metalde 63,55 dolara yakın denge arayışı devam ederken, gümüşte haftalık yükseliş %8’in de üzerinde gerçekleşiyor.

ABD’de faiz indiriminin yanı sıra endüstriyel bir emtia olan gümüşte, 2026 yılına dair arz endişeleri de fiyatlardaki yükselişi tetikliyor.

FED’İN HAMLESİ ŞAŞIRTTI

Bu haftaki FED toplantısına kadar piyasanın çoğunluğunun faiz indiriminin yanı sıra “şahin ton” beklentisine girdiğini aktaran analistler, “Ancak ABD Merkez Bankası yeniden hazine bonolarını satın alma yönünde adım attı. Ayda 40 milyar dolarlık işleme işaret eden bu hamle ile kredi genişlemesi gerçekleşebilecek. ‘Güvercin’ karar, piyasalarda da doları zayıflatarak kıymetli metaller başta olmak üzere varlık fiyatlarını yükseltti” diye konuşuyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

2025 tamamlanmak üzereyken, gelecek yıla ilişkin beklentiler de gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs analistleri, gelecek yıl için 4.900 dolarlık ons altın tahminlerini teyit etti. Analistler, merkez bankalarının talebini ve FED’den yeni faiz indirimi beklentilerini buna gerekçe olarak gösterdi.

Ons fiyatı bu yıl 20 Ekim tarihinde 4.381 dolar ile zirve yapmıştı. Onsta yıllık prim ise bugün itibarıyla %62’nin üzerine çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası