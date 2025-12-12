Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı beşe yükseldi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki iki kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmaya hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Bu arada, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmada basın yayın organlarına yansıyan TÜBİTAK raporuyla ilgili gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtti.

Öksüz, basın yayın organlarında birçok yanlış bilginin verildiğini, bundan dolayı kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğuna işaret ederek, “Kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Henüz gerçeği anlatan yok” değerlendirmesinde bulundu. Sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi. Başsavcı Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi