Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül’de evindeki camdan düşerek hayatını kaybetmişti. Başlangıçta kazayla sonuçlandığı düşünülen olay, zamanla ifadelerdeki çelişkiler nedeniyle şüpheli hale gelmiş ve cinayet bürosuna devredilmişti. O gece evde bulunan ve baş şüpheliler arasında yer alan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, soruşturmanın ilk gününden itibaren mercek altındaydı. İkili geçtiğimiz gün gözaltına alınırken, Sultan Nur Ulu ile ilgili kimsenin bilmediği bir detay da ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kasten öldürme” şüphesiyle yürütülen soruşturmada, olay günü evde bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yanı sıra üç kişi daha gözaltına alındı. Son olarak Sultan’ın babasının da gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Güllü'nün cinayet soruşturmasında Tuğyan’ın arkadaşı Sultan hakkında kimsenin bilmediği detay ortaya çıktı

SULTAN NUR ULU'NUN KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayla ilgili yeni bir detay ise EKOL TV yayınına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük tarafından aktarıldı. Küçük, Tuğyan’ın arkadaşının sağlık durumu hakkında, “Güllü'nün kızının arkadaşı kanser hastası. Hatta o gün, yakalandıklarında baya bir kusmuş, sıkıntı yaşamış. Ya ikinci ya üçüncü evre kanser hastasıymış. Dosyada kısıtlılık var bir şey diyemem ama bence şu an zaten şüpheli kişiler savcılık denetiminde” ifadelerini kullandı.

Güllü'nün cinayet soruşturmasında Tuğyan’ın arkadaşı Sultan hakkında kimsenin bilmediği detay ortaya çıktı

GÜLLÜ’YÜ PENCEREDEN İTİP “BAY BAY” DEMİŞ!

Öte yandan TÜBİTAK tarafından yapılan incelemede, olay gününe ait kamera görüntülerinin ses kaydının temizlenmesiyle Güllü’nün ölümünün cinayet olduğu netleşti.

Ses kayıtlarında, Tuğyan Ülkem’in annesine yönelik “Atacağım şimdi seni” sözleri söylediği, ardından yaşanan boğuşmanın sonucunda annesini pencereden aşağıya ittiği ve sonrasında “Hadi bay bay” dediği ortaya çıkmıştı.

Soruşturma hala gizlilik içinde sürerken, Sultan Nur Ulu’nun sağlık durumu detayının soruşturmaya nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası