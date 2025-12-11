Hukuk alanında mesleklerine adım atmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adil Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı / Adil Yargı - Avukat / idari Yargı Hâkim Yardımcılığı) için kritik aşama sona erdi. ÖSYM, sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı Adil Yargı, Adil Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavlarına başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atamaları sona erdi.

ÖSYM, 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları için Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını X hesabından duyurdu. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından da yeniden paylaşıldı.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava giriş belgesini 11 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek.

