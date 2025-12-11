ÖSYM 2025-YDUS 2. Dönem sınav yerlerinin açıklandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden YDUS sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YDUS 2. Dönem Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini erişime açtı. YDUS’a başvuran adaylar, sınav yerlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM yapılan açıklamada; "21 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-YDUS 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir." denildi.

YDUS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2025-YDUS 2. Dönem sınav yerleri açıklandı (ÖSYM YDUS sınav giriş belgesi sorgulama)

YDUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak indirebiliyor. Sınav giriş belgelerinde adayların sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve sınav saatine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası