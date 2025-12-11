Güney Kore’nin Gwangju şehrinde bir kütüphane inşaatında çelik yapının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi enkaz altında kaldı.

BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA ÇÖKTÜ

Yetkililer, kazanın ihbarının yerel saatle 13.58’de geldiğini ve olay yerine kurtarma ekiplerinin hemen gönderildiğini bildirdi. İtfaiye yetkilileri, çelik yapının beton dökümü sırasında çöktüğünü belirtti. Yetkili, ikinci katın çatısının birinci kata doğru çöktüğünü ve arada herhangi bir destek bulunmadığını ifade etti.

35 MİLYONLUK PROJE

Gwangju Büyükşehir Belediyesi tarafından eski bir atık yakma tesisinin bulunduğu alanda yapılan 51,6 milyar won (35 milyon dolar) değerindeki proje, toplam 11 bin 286 metrekarelik bir alanı kaplayacak şekilde, yerin üstünde iki kat ve bodrumda iki kat olmak üzere inşa ediliyordu.

