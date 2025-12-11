Savaşta bir şehir ile bir liman bölgesi ele geçirildi! Rusya'dan 'ilerliyoruz' mesajı
Kremlin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Seversk kentini ele geçirdiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri yetkililerle toplantıda Seversk'in kontrolünün Rusya'ya geçtiğini söyledi. Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiği ifade edildi.
- Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda askeri yetkililerle toplantı yaptığını belirtti.
- Toplantıda Donetsk bölgesinin kuzeyindeki durum görüşüldü.
- Putin'e cephedeki durum hakkında ayrıntılı bilgi verildiği ve Seversk kentinin kontrolünün Rusya'ya geçtiği aktarıldı.
- Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, Liman yerleşim yerinin kurtarılmasını duyurdu.
- Liman yerleşim biriminin Harkiv bölgesinde bulunduğu belirtildi.
Kremlin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Seversk kentini ele geçirdiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda askeri yetkililerle toplantı yaptığını belirtti.
Toplantıya, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un yanı sıra Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev, 123. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Denis Pirogov'un katıldığını aktaran Peskov, toplantıda Donetsk bölgesinin kuzeyindeki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.
Peskov, Putin'e cephedeki durum hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Seversk kentinin kontrolümüze geçmesi konusu istişare edildi. Bu konuda Devlet Başkanı'na ayrıntılı bilgi verildi. Putin, cephedeki tüm yönlerdeki durumun olumlu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.
Donetsk bölgesinin kuzeyinde bulunan Seversk şehri, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kontrolündeki Slavyansk şehrine doğru ilerleyişini kolaylaştıracağı belirtiliyor.
Slavyansk ise Ukrayna ordusu için tahkimat merkezi konumunda bulunduğu ifade ediliyor.
HARKİV BÖLGESİNDE LİMAN YERLEŞİM BİRİMİNİ DE ELE GEÇİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.
Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Liman yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesi yer aldı.