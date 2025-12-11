Kremlin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Seversk kentini ele geçirdiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri yetkililerle toplantıda Seversk'in kontrolünün Rusya'ya geçtiğini söyledi. Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiği ifade edildi.

Kremlin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Seversk kentini ele geçirdiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda askeri yetkililerle toplantı yaptığını belirtti.

Toplantıya, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un yanı sıra Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev, 123. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Denis Pirogov'un katıldığını aktaran Peskov, toplantıda Donetsk bölgesinin kuzeyindeki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.

Rus ordusuna bağlı tanklar

Peskov, Putin'e cephedeki durum hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Seversk kentinin kontrolümüze geçmesi konusu istişare edildi. Bu konuda Devlet Başkanı'na ayrıntılı bilgi verildi. Putin, cephedeki tüm yönlerdeki durumun olumlu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Donetsk bölgesinin kuzeyinde bulunan Seversk şehri, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kontrolündeki Slavyansk şehrine doğru ilerleyişini kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Slavyansk ise Ukrayna ordusu için tahkimat merkezi konumunda bulunduğu ifade ediliyor.

HARKİV BÖLGESİNDE LİMAN YERLEŞİM BİRİMİNİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Liman yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesi yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası