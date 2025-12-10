HABER MERKEZİ
Rusya'da korku dolu anlar! Pazar yeri alevlere teslim oldu, patlamalar duyuldu
St. Petersburg’daki pazar yerinde çıkan büyük yangın paniğe yol açarken, bölgede art arda patlama sesleri duyuldu. Acil Durumlar Bakanlığı, pazarın tamamen tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki pazar yerinde yangın çıktı. Görgü tanıkları pazar yerinin alevler içinde kalmasıyla birlikte çok sayıda patlama sesi duyduklarını anlattılar.
Acil Durumlar Bakanlığı, pazardaki insanların tahliye edildiğini duyurdu. Rus medyasına göre yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
