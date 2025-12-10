Şanlıurfa’da eşini darp eden ve kaza süsü verdiği öne sürülen kişi tutuklandı. Yaralanan kadın, baygın halde hastaneye kaldırıldı, zanlının darp ettiği eşinin öldüğünü düşündüğü belirtildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Arıcan Mahallesi’nde, bir aracın tarlaya devrildiği yönündeki yaralamalı kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, araçta yolcu olarak bulunan H.B. (47) baygın şekilde bulundu, vücudunda çok sayıda kırık ve morluk tespit edildi. Sürücü M.B.'nin (47) ise kazada yara almadığı belirlenmişti.

Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermişti: Cani koca tutuklandı

KADINI FECİ ŞEKİLDE DARBETMİŞ

Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından olayla ilgili araştırma başlatıldı. İncelemede, H.B'nin söz konusu yaraları kazaya bağlı olarak almadığı, darp sonucu oluştuğu anlaşıldı.

Zanlının, darbettiği eşinin öldüğünü düşündüğü için olayı trafik kazası gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi.

Gözaltına alınan M.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği Akçakale Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

