Rusya'da askeri uçak düştü!
Rusya’da An-22 tipi askeri nakliye uçağı Ivanovo Bölgesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgeden ilk dakika görüntüleri acil ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini gösterirken, uçakta bulunan 7 mürettebatın durumuna ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
UÇAKTA 7 MÜRETTEBAT VARDI
Yerel haber kaynakları, kazada uçağın içinde 7 mürettebatın bulunduğunu aktardı. Mürettebatın akıbetine ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.
