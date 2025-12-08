Rusya’nın Belgorod kentinde yaşanan patlama, ülkeyi bir kez daha “dost ateşi” skandalıyla karşı karşıya bıraktı. Rus Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-34 savaş uçağının mühimmatını yanlışlıkla kentin merkezine bırakması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olay sonrası şehir karanlığa gömülürken, bölge yetkilileri ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı

The Moscow Times’ın Rusya medyasına dayandırdığı habere göre Rus Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-34, mühimmatını yanlışlıkla kendi şehri olan Belgorod’un merkezine bıraktı. Patlama sonrası kent karanlığa gömüldü.

Yerel haberlere göre bomba, Storozhevaya Caddesi’ndeki bir elektrik trafo merkezinin yakınına çarptı. O sırada hava saldırısı sirenleri çalmıyordu, drone alarmı da yoktu. Sakinler, patlamadan saniyeler önce “sınır yönüne giden bir Rus jetinin gürültüsünü” duyduklarını söyledi.

ELEKTRİK KESİLDİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Patlamanın oluşturduğu dev krater çevredeki evlere ve bir kamyona zarar verdi. Bölge yönetimi, durumu “kimliği belirsiz bir mühimmat” olarak duyurdu. The Moscow Times, bir kişinin barotravma nedeniyle hastaneye kaldırıldığını aktardı. Kent merkezinde trafik ışıkları çalışmaz hale geldi, geniş elektrik kesintileri yaşandı.

Kente yayılan güçlü sarsıntı bir kamyonu devirdi, çevredeki evler zarar gördü. Bölgesel yönetim “kimliği belirsiz bir mühimmat” ifadesiyle olayı doğruladı.

RUS ORDUSUNDA “DOST ATEŞİ” KRİZİ BÜYÜYOR

Bağımsız gazetecilere göre Rus uçakları bu yıl en az 133 kez kendi topraklarına veya işgal altındaki Ukrayna bölgelerine bomba attı. Geçen yıl sınır hattında 165 bomba düştüğü kayıtlara geçmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın HUR birimi daha önce dinlemeye aldığı bir telefon görüşmesini yayımlamıştı.

Görüşmede sınır bölgesinde yaşayan bir kadın, “11 gün boyunca Rus bombardıman uçakları Belgorod bölgesine sekiz bomba attı. Düşünebiliyor musunuz?” diyerek durumu anlatıyordu.

Belgorod hattı 2025 boyunca hedef oldu

Belgorod, yıl boyunca hem Ukrayna’nın nokta operasyonları hem de Rusya’nın kendi kazalarıyla defalarca zarar gördü.

Eylül ayında Ukrayna, kentin büyük drone fabrikasını vurmuş; ağustosta FPV İHA’larla köprüler hedef alınmış; ekimde baraj hattına yapılan saldırı ikmal yollarını kesmişti. Son patlama ise kentin altyapısını bir kez daha felç etti.

