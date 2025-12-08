UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Kulüp doktoru Yener İnce, sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcunun kritik maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6'ncı hafta mücadelesinde Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kulüp Doktoru Yener İnce, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan isimlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

"JAKOBS'LA İLGİLİ İNİSİYATİF ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Son maçlarda sol bekte görev yapan Kazımcan Karataş ve stoper oynayan Mario Lemina'ya değinen Yener İnce, "3 günde bir maç oynuyoruz, çok yoğun bir tempodayız. Sıkışık takvimde oyuncu rotasyonunu en efektif şekilde kullanmak istiyoruz. Kazımcan, Avrupa listemizde yok. Ismail Jakobs'la ilgili bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Stoper rotasyonu için Mario Lemina'yı lig maçında henüz hazır olmamasına rağmen onunda fedakarlığıyla oynatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yener İnce

"LEMINA, SINO VE KAAN YOK"

Monaco maçının kadrosunda sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcunun olmayacağını belirten İnce, "Şampiyonlar Ligi maçı öncesi son testleri yapacağız. Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Wilfried Singo

"TIBBİ GERÇEKLERİN FARKINDAYIZ"

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru İnce, "Oyuncu sağlığı çok önemli. Oyuncularımız kendi durumlarının bilincinde, tıbbi gerçekleri unutmayarak belirli kararlar veriyoruz. Rotasyon konusunda bazı eleştiriler olabiliyor, bunu da anlayışla karşılayabiliyorum. Tıbbi gerçeklerin farkındayız. Belirli oranda oyuncularımızı onları fedakarlığında kullanmaya çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

