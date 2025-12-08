İstanbul'da en yoğun kullanıla toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'da, seferler durduruldu. İstanbullular "Marmaray seferler neden durduruldu?" sorusuna cevap aramaya başlad

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Marmaray'da aksaklıklar yaşanmaya başlandı. Öğle saatlerinde Marmaray'ı kullanan vatandaşlar, duraklarda yaşanan yoğunluğu görünce sebebini araştırmaya başladı.

Marmaray seferler neden durduruldu?

Alınan bilgilere göre, Bakırköy istasyonunda Pendik yönünde bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunması üzerine seferler anında durduruldu.

Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

