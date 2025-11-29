Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti nedeniyle İstanbul'da birçok yol ulaşıma kapatıldı. Bu kapsamda İstanbul Valiliği’nin duyurduğu ulaşım tedbirleri sonrası Marmaray kapalı mı ve metronun çalışma durumu soruları gündeme geldi.

Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar kapatıldı. 29 Kasım’da Marmaray ve metro hatlarının çalışma durumu araştırılırken, Valilik tarafından açıklanan kapalı istasyonlar ve güncel ulaşım planı vatandaşların yakın takibinde.

MARMARAY KAPALI MI?

Marmaray hattında bugün herhangi bir kapanma bulunmuyor. Papa 14. Leo’nun ziyareti kapsamında il genelinde bazı yollar trafiğe kapatılsa da Marmaray seferleri normal çalışma düzeninde devam ediyor. Vatandaşların iş çıkışı saatlerinde yoğun şekilde kullandığı hat, sefer saatlerinde herhangi bir kısıtlama olmadan yolcu taşımayı sürdürüyor.

Ulaşımda yaşanabilecek karışıklıkları önlemek için Marmaray’ın resmi kanalları ve TCDD duyuruları anlık olarak takip edilmesi öneriliyor.

Metro, Marmaray kapalı mı? Valilik kapalı istasyonları açıkladı

METRO KAPALI MI 29 KASIM?

Metro İstanbul, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’ndaki üç istasyonun kapatıldığını açıkladı. Buna göre Balat, Fener ve Cibali istasyonları bugün saat 13.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı. Tramvay araçları bu duraklarda durmadan seferlerine devam ediyor. Kapalı olan istasyonların, Papa 14. Leo’nun program güzergahı doğrultusunda geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Diğer metro ve tramvay hatlarında ise güncel olarak bir kapanma bulunmuyor. M2, M1, M4, M5, M7 gibi ana metro hatları rutin sefer programı doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor. Yolcular seyahatlerini planlarken Metro İstanbul'un anlık duyurularını takip etmesi öneriliyor.

