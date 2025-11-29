İstanbul’da Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik tedbirleri uygulanırken sahil hattındaki kapanan yollar Avrasya Tüneli güzergahını da yakından ilgilendiriyor. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler özellikle Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle alternatif güzergah arayışına yöneldi. Bu kapsamda Avrasya Tüneli'nin kapalı olup olmadığı araştırılıyor.

29 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da birçok ana arter program saatlerine göre kapatılırken gözler Avrasya Tüneli'nin son durumuna çevrildi. Sahil yolundaki geçici kapanışların tünel girişlerine etkisi merak konusu olurken sürücüler trafikte sorun yaşamamak için güncel tabloyu takip ediyor.

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI 29 KASIM?

Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti kapsamında açıklanan trafik tedbirleri arasında Avrasya Tüneli’nin kapatılmasına dair bir bilgi bulunmuyor. Yani tünel bugün açık durumda ve her iki yönde de ulaşım sağlanıyor. Ancak tünelin özellikle Avrupa yakası girişini besleyen Sahil Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Sirkeci-Yenikapı hattı boyunca belirli bölgelerin geçici olarak trafiğe kapanması nedeniyle tünel çevresinde yoğunluk ve yönlendirmeler yaşanabilir.

Rauf Orbay Caddesi’nin program saatlerinde kısmen kapalı olması, Yenikapı-Sirkeci yönündeki akışı sekteye uğratıyor. Bu nedenle tüneli kullanmayı planlayanların D100 Karayolu, Aksu Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Eski Havaalanı Caddesi ve 10. Yıl Caddesi gibi yönlendirmeleri dikkate alması öneriliyor.

Avrasya Tüneli kapalı mı? 29 Kasım sahil yolu son durumu

SAHİL YOLU KAPALI MI, NEDEN?

Sahil Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi’nin belirli bölümleri bugün Papa 14. Leo’nun programında yer alan Sultanahmet Camii, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ve Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu arasındaki güzergahlarda güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Özellikle Taşhanlar-Yenikapı, Çatladıkapı-Yenikapı ve Taşhanlar-Havuzlu Kavşak arası kapalı tutuluyor.

Kapanan yollar nedeniyle sahil yolunun geniş bir bölümü boyunca trafik akışı kesilirken bu durum Avrasya Tüneli’ne ulaşım güzergahını dolaylı olarak etkiledi. Sürücüler, tünele ulaşmak için sahil yolunu kullanamadığından D100 kuzey-güney, Atatürk Bulvarı, Macar Kardeşler Caddesi, Aksu Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi gibi alternatiflere yönlendiriliyor.

Editör:İREM ÖZCAN

