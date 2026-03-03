Anadolu Ajansı • Kürtün
İki ili birbirine bağlayan yolda heyelan! Kara yolu kapandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
GÜMÜŞHANE-GİRESUN KARA YOLU KAPATILDI
Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi.
İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.
