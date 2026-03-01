Trabzon’da çöken istinat duvarı, büyük korkuya neden oldu. Duvarın çökmesiyle toprak yığını, yandaki 9 katlı bir binaya zarar verdi.

Deprem uzmanlarının deprem riskine dikkat çektiği Trabzon’da meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.

Trabzon’da çöken istinat duvarı 9 katlı binada hasara yol açtı

Kopan taş ve toprak yığını, bitişiğinde bulunan 9 katlı yeni binanın iki dairesinin duvarını yıktı. Korku dolu anlarda çevrede ve binada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Trabzon’da çöken istinat duvarı 9 katlı binada hasara yol açtı

İNCELEME BAŞLATILDI

Dairede ve bina çevresinde maddi hasar oluşurken, bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Trabzon’da çöken istinat duvarı 9 katlı binada hasara yol açtı

“DAHA ÖNCEDEN ÇATLAKLARI VARDI”

Binanın taşıyıcı sistemine ilişkin teknik inceleme başlatılırken, mahalle sakinlerinden Mustafa Şahin, şöyle konuştu:

Sabah saatlerinde burası koptu. Daha önceden çatlakları vardı, kopmaya meyilliydi. Zarar gören dairelerde kimse yaşamıyordu.

Trabzon’da çöken istinat duvarı 9 katlı binada hasara yol açtı

“HEYELAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Bina sakinlerinden Fatma Çiçek ise, "Sabah saatlerinde bir ses duydum. Balkona çıktığımda heyelan olduğunu gördüm" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası