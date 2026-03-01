Trabzon’da çöken istinat duvarı 9 katlı binada hasara yol açtı
Trabzon’da çöken istinat duvarı, büyük korkuya neden oldu. Duvarın çökmesiyle toprak yığını, yandaki 9 katlı bir binaya zarar verdi.
- Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah saatlerinde bir istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
- Çöken duvar, bitişiğindeki 9 katlı yeni bir binanın iki dairesinin duvarlarını yıktı.
- Olay sırasında çevrede ve binada kimsenin olmaması büyük bir faciayı ve can kaybını önledi.
- Maddi hasar meydana gelirken, binanın taşıyıcı sistemine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.
- Mahalle sakinleri, çöken duvarın daha önceden çatlaklara sahip olduğunu belirtti.
Deprem uzmanlarının deprem riskine dikkat çektiği Trabzon’da meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.
Kopan taş ve toprak yığını, bitişiğinde bulunan 9 katlı yeni binanın iki dairesinin duvarını yıktı. Korku dolu anlarda çevrede ve binada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Dairede ve bina çevresinde maddi hasar oluşurken, bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
“DAHA ÖNCEDEN ÇATLAKLARI VARDI”
Binanın taşıyıcı sistemine ilişkin teknik inceleme başlatılırken, mahalle sakinlerinden Mustafa Şahin, şöyle konuştu:
Sabah saatlerinde burası koptu. Daha önceden çatlakları vardı, kopmaya meyilliydi. Zarar gören dairelerde kimse yaşamıyordu.
“HEYELAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Bina sakinlerinden Fatma Çiçek ise, "Sabah saatlerinde bir ses duydum. Balkona çıktığımda heyelan olduğunu gördüm" dedi.