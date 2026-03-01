Orta Doğu’daki gerilim hava trafiğini durma noktasına getirdi, spor dünyası da krizden payını aldı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Šarūnas Jasikevičius’un Dubai’de mahsur kaldığı iddia edilirken, kulüpler sporcularını güvenli şekilde Avrupa’ya döndürmek için yoğun mesai harcıyor.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan olayların sonrası bölgedeki hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar spor dünyasını da etkiledi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius’un Dubai’de mahsur kaldığı öne sürüldü.

Sırbistan merkezli Meridian Sport’un geçtiği habere göre, deneyimli çalıştırıcının yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da Birleşik Arap Emirlikleri’nde mahsur kalan isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçenin koçu Saras Jasikevicius Dubaide mahsur kaldı!

HAVALİMANLARI KAPATILDI, ÇIKIŞLAR ASKIDA

Bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle Dubai ve Abu Dabi havalimanlarında uçuşların durdurulduğu, bu nedenle birçok sporcu ve teknik ekibin ülkeden ayrılamadığı bildirildi. Seyahat kısıtlamalarının ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Haberde, sarı-lacivertli kulüp yetkililerinin Jasikevicius’un Avrupa’ya dönüşünü sağlamak için Dubai Basketball yöneticileriyle temas halinde olduğu aktarıldı. Benzer şekilde Partizan kulübünün de oyuncularının güvenli şekilde Avrupa’ya ulaştırılması için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

KARA YOLUYLA ÇIKIŞ SEÇENEĞİ MASADA

Değerlendirilen alternatifler arasında, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapılması seçeneği bulunuyor. Ancak mevcut güvenlik ve seyahat koşulları nedeniyle kesin bir takvim verilemiyor.

Bölgedeki jeopolitik gerilimin spor organizasyonlarını ve kulüpleri doğrudan etkilemesi dikkat çekerken, Jasikevicius ve diğer isimlerin ne zaman Avrupa’ya dönebileceği şimdilik netlik kazanmış değil.

