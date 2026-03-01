2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İran cephesinde belirsizlik büyüyor. Devlet televizyonunda konuşan Mehdi Taç, İsrail ve ABD ile süren çatışmaları gerekçe göstererek turnuvaya katılımın “pek olası” görünmediğini açıkladı. İran Futbol Federasyonu ligleri süresiz askıya alırken, G Grubu maçlarının ABD’de oynanacak olması ve olası bir ABD eşleşmesi dikkat çekiyor.

Mehdi Taç, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün sabahtan itibaren İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden çatışmaları gerekçe göstererek, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılmasının “pek olası” görünmediğini söyledi. Başkan Taç, karar verme yetkisinin spor yöneticilerinde olduğunu belirtti.

Ayrıca İran Futbol Federasyonu, ülke liglerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

Amerika-İran savaşı futbolu da vurdu: Turnuvadan çekilme ihtimali gündemde

İRAN'IN ABD İLE KARŞILAŞMA İHTİMALİ VAR

Turnuvaya katılma hakkı kazanan ekip, G Grubu'ndaki maçlarını ABD'de oynayacak: 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile, 21 Haziran'da aynı kentte Belçika ile ve 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile karşılaşacak.

Gruplardan çıkmaları halinde, son 32 turunda ABD ile eşleşme ihtimali de bulunuyor.

2026 Dünya Kupası, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada olmak üzere 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek; turnuva 48 takım ile oynanacak ve 39 gün sürecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası