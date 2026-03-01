İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi'nin 4 balistik füze ile hedef alındığını duyurdu.ABD'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Umman Denizi’nde konuşlu ABD donanmasının bel kemiği olarak gösterilen Abraham Lincoln Uçak Gemisi’nin 4 balistik füze ile vurulduğu duyuruldu.

"GERÇEK VAAT 4" OPERASYONUNDA 7. DUYURU

İran Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından yayımlanan 7. duyuruda operasyonun detayları paylaşıldı. Açıklamada "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" denildi.

Saldırının ardından ABD cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

ABRAHAM LİNCOLN UMMAN DENİZİ'NDE KONUŞLANMIŞTI

İran-ABD gerilimi sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu Umman Denizi'nde konuşlanmıştı.

MİSİLLEME DALGASI BAŞLADI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran ise İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İRAN KIZILAYI: 201 ÖLÜ, 747 YARALI

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin dr yaralandığını duyurdu.

