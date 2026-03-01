UEFA’nın her yıl yayımladığı “ The European Club Finance and Investment Landscape ” raporuna göre Avrupa futbolunda maaş giderleri artışını sürdürdü. Raporda, Süper Lig’den listeye giren tek kulüp Galatasaray olurken , özellikle Bundesliga ekipleri arasındaki mali farkın açıldığı görüldü.

25- GALATASARAY: En dikkat çeken sıçramayı ise Galatasaray yaptı. İstanbul temsilcisi 14 basamak yükselerek ilk 25’e girdi. Çifte kupa başarısının yanı sıra Victor Osimhen ve Leroy Sané gibi yıldız transferlerin etkisiyle maaş bütçesi yüzde 34 artarak 178 milyon euroya ulaştı.

