Avrupa'da maaşlar açıklandı: Listede tek Türk takımı var!
UEFA’nın her yıl yayımladığı “The European Club Finance and Investment Landscape” raporuna göre Avrupa futbolunda maaş giderleri artışını sürdürdü. Raporda, Süper Lig’den listeye giren tek kulüp Galatasaray olurken, özellikle Bundesliga ekipleri arasındaki mali farkın açıldığı görüldü.
En yüksek maaş giderine sahip 25 kulübün 12’si 2025 yılında rekor seviyelere ulaştı. Toplam harcamalar yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi.
Tam liste şu şekilde:
25- GALATASARAY: En dikkat çeken sıçramayı ise Galatasaray yaptı. İstanbul temsilcisi 14 basamak yükselerek ilk 25’e girdi. Çifte kupa başarısının yanı sıra Victor Osimhen ve Leroy Sané gibi yıldız transferlerin etkisiyle maaş bütçesi yüzde 34 artarak 178 milyon euroya ulaştı.
23- FULHAM 180 milyon euro
22- EVERTON 182 milyon Euro
21- WEST HAM UNITED 187 milyon euro
20- MILAN 189 milyon euro
19- NOTTINGHAM FOREST 192 milyon euro
18- RB LEIPZIG 202 milyon Euro
17- BAYER LEVERKUSEN 209 milyon euro
16- JUVENTUS 245 milyon euro
15- INTER 260 milyon euro
14- BORUSSIA DORTMUND 268 milyon euro
13- ATLETICO MADRID 280 milyon euro
12- NEWCASTLE UNITED 289 milyon euro
11- ASTON VILLA 309 milyon euro
10- TOTTENHAM 318 milyon euro
9- ARSENAL 413 milyon euro
8- MANCHESTER UNITED 416 milyon euro
7- BAYERN MUNICH 443 milyon euro
6- CHELSEA 445 milyon euro
5- LIVERPOOL 509 milyon euro
4- REAL MADRID 514 milyon euro
3- PARIS SAINT-GERMAN 551 milyon euro
2- BARCELONA 551 milyon euro
1- MANCHESTER CITY: Listenin yeni lideri ise teknik direktörlüğünü Pep Guardiola’nın yaptığı Manchester City oldu. İngiliz ekibinin maaş giderleri 557 milyon euroya yükseldi.