Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte Kadir Gecesi’nin idrak edileceği tarih araştırılmaya başlandı. İslam dünyası için büyük önem taşıyan bu mübarek gecenin 2026 yılında hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan’da en faziletli gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım sürüyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu özel zaman dilimini ibadetle değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 2026 yılında Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiğini öğrenmek için dini günler takvimini yakından takip ediyor.

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ıncı gününe denk geliyor. Bu kapsamda Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

İslam inancına göre “bin aydan daha hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Müslümanlar bu geceyi namaz, Kur’an tilaveti, dua ve tövbe ile geçirerek manevi olarak değerlendirmeye çalışıyor.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİNİN 27. GECE OLDUĞU KESİN MİDİR?

Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Alimler, (Allahü teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruyorlar.

O halde Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.

Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın! (Müslim)

Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur. (İ. Ahmed)

Kadir gecesi ramazanın 27. gecesidir. (Ebu Davud)

İLGİLİ HABERLER YAŞAM Sivas’ın asırlık Ramazan geleneği horoz şekerleri tezgahlarda

Haberle İlgili Daha Fazlası