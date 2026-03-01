Sivas’ta yüzyıllardır devam eden ve Ramazan ayının en renkli simgelerinden biri olan horoz şekerleri, bu yıl da kentin sokaklarını ve sofralarını süsledi. Türkiye’de sadece Sivaslı ustaların elinden çıkan eski usul horoz şekerleri yeniden tezgâhlardaki yerini aldı.

Sivas'ta ramazan ayının simgelerinden olan horoz şekerleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tezgâhlarda yerini aldı. Kentte asırlardır sürdürülen gelenek, özellikle çocukların ilgisini çekerken, rengârenk horoz şekerleri ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Esnaf, ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun talep aldıklarını belirtirken, horoz şekerinin Sivas kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor.

"GELENEKLERİMİZİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Şekerleme üreticisi Halil Köse, "Horoz şekerlerini daha öncelerde ustalarımız yapardı artık bizlere kaldı, geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan'da daha yoğun oluyor burası biz de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın geleneğini çocuklara lanse etmek için çöreklerin üstüne takar çocuklara götürürlermiş. Geçmişten günümüze sadece çeşitlerimiz farklılık gösterdi. İçi boş horoz şekeri yapıyoruz ve bunu Türkiye'de sadece biz hazırlıyoruz. Bunlar da zaten eski usul. Dediğim gibi geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazan adetini yaşatmaya çalışan Mehmetcan Gülbahçe, "Çocukken babam bana alıyordu ben de şimdi kardeşlerime alıyorum. Babamın benim için yaşattığı Ramazan adetini ben de kardeşlerim için yaşatıyorum." dedi.

