İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları sonrası ilk kez kamera karşısına geçerek ulusa seslendi. İran devlet televizyonunda video mesajı yayımlanan Pezeşkiyan, geçici Liderlik Konseyi’nin bugün itibarıyla görevine başladığını belirterek, "Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacağız" dedi.

İran ordusunun ABD-İsrail saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, "İran Silahlı Kuvvetleri, düşmanların üslerini güçlü şekilde hedef alıyor ve almaya devam edecek. Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacağız" ifadelerinde bulundu.

İran devlet televizyonunda video mesajı yayımlanan Pezeşkiyan, geçici Liderlik Konseyi’nin bugün itibarıyla görevine başladığını belirtti. İran lideri Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hedef alınmasının ardından oluşturulan 3 üyeli geçici Liderlik Konseyi’nin Hamaney'in yetkilerini kullanacağı ifade edildi.

İran’ın yeni lideri ise din adamlarından oluşan 88 üyeli Uzmanlar Meclisi tarafından belirlenecek.

Hamaney’in ruhunun şad olmasını ve onun yolundan gidenlerin başları dik şekilde yollarına devam etmeleri temennisinde bulunan Pezeşkiyan, "Allah’ın bizleri ülkenin değerli insanlarına karşı mahcup etmemesi ve hak ile adalet yolunda dosdoğru yürüyenlerden kılması için dua edin" dedi.

