Antalya'da 4.9 büyüklüğüne meydana gelen sonrası gözler şehrin deprem risk haritasına çevrildi. Uzmanların sık sık uyardığı bölgeler arasında yer alan Antalya, Akdeniz'deki sismik hareketlerden etkilenen fay hatlarına yakın konumda bulunuyor. Antalya'da aktif fay hatlarının geçtiği yerler ve risk altındaki ilçeler belli oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya ve çevresinde 4.9 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Ardından şehirdeki fay hatlarıyla ilgili merak edilen sorular arttı. Antalya deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor araştırılıyor.

ANTALYA’DA FAY HATTI VAR MI?

Antalya aktif deprem fay zonlarının arasında yer alıyor. Şehir, Batı Toroslar'ın güney kesiminde konumlanırken bu bölgedeki fay hareketleri hem Akdeniz'in hem de iç kesimlerdeki tektonik süreçlerin etkisiyle şekilleniyor. Antalya deprem riski, özellikle Heleni-Kıbrıs Yayı ve Fethiye-Burdur Fay Zonu'nun sismik aktivitelerine bağlı olarak artış gösterebilir.

Antalya Ovası’nın jeolojik yapısının büyük depremlerde sarsıntının şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Kıyıdaki yerleşim alanlarının ise Akdeniz içinde oluşabilecek muhtemel büyük hareketlerden etkilenme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle Antalya ve çevresi, diri fayların tetikleyebileceği orta ve büyük ölçekli depremler açısından izlenmesi gereken bölgeler arasında yer alıyor.

Antalya'da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor?

ANTALYA’DA HANGİ İLÇELERDEN FAY HATTI GEÇİYOR?

Antalya çevresinde yer alan aktif fay sistemleri, doğrudan şehir sınırları içinde olmasa da bazı ilçeleri etkileyebilecek yakın konumda bulunuyor. Fethiye-Burdur Fay Zonu’nun kuzeybatı bölümünün etkilediği alanlar; Korkuteli, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı olarak öne çıkıyor. Ayrıca “Kemer Çizgiselliği” olarak bilinen fay hattının uzantıları, Kemer ve Finike çevresinde sismik riski bulunmakta.

MTA ve AFAD verilerine göre Antalya kıyı hattında yer alan Kale ve Kekova segmentleri, şüpheli faylarla birlikte potansiyel risk oluşturuyor. Akdeniz’deki Helenik-Kıbrıs Yayı’ndan kaynaklanan deprem enerjisi ise özellikle Kaş, Kumluca, Demre ve Finike ilçelerini etkileyebileceği üzerinde duruluyor.

