İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda merak edilen APP plakalar, trafik kanunu, sınır kapıları gibi merak edilen soruları cevapladı. Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü için de dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliklerinin trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşların huzurunu tahkim etmek olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Trafik hepimizin ortak alanıdır. Düzenlemenin çerçevesi çok nettir. Birincisi, sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında her hangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır." dedi.

"YENİ NESİL ARAÇLAR UYGUN TASARLANDI"

Yeni nesil otomobillerde böyle bir sorunun söz konusu olmadığını belirten Çiftçi, "Yeni nesil araçlar buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Sonradan araçlara monte edilen multimedya ekranlarla ilgili de kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil. Konunun taraflarının da görüşlerini de alarak trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde, trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli bir şekilde uygulanabilecek gerekli yönetmelik çıkarılıncaya kadar düzenlemenin uygulanmasını da erteledik. 27 Şubat'tan bu yana uygulanan cezaları da iptal ettik." ifadelerini kullandı.

Araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler ile yüksek sesle müzik dinleyerek kamunun huzurunu bozanlara ilişkin tedbirlerin uygulanmasına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Bakan Çiftçi, "Çünkü bizim için önemli olan hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de vatandaşlarımızın günlük hayatında huzur ve sükûnun korunmasıdır." diye konuştu.

"Trafik Kanunu’nda bu aşamadan sonra bir takım rötuşlar olur mu?" sorusuna cevap veren Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Trafikte insan hayatını korumayı amaçlayan bir trafik kültürünün oluşması için vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bu düzenlemenin tek amacı trafikte can ve mal güvenliğini artırmaktır. 2019 yılında 174 bin 899 olan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı, 2025 yılı sonunda yüzde 42 artarak 288 bin 328’e yükselmiştir. 2019 yılında trafik kazalarında 5 bin 473 vatandaşımız hayatını kaybederken, bu sayı 2025 yılında 6 bin 35 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılının ilk iki ayında ise trafik kazası sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azalmıştır.

"ALINAN TEDBİRLER OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK"

2021-2025 yılları arasında trafikte saldırganlığın sebep olduğu olaylar sonrasında 123 vatandaşımız hayatını kaybederken, 31 bin 875 kasten yaralama olayı gerçekleşti. 41 bin 926 mala zarar verme olayı yaşandı. Alınan tedbirlerin, trafikte can kayıplarının önlenmesi, yaralanma ve sakat kalma oranlarının azaltılması yönünde olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

Soru üzerine savaşın başlamasından itibaren sınırların geçişlerinde herhangi bir artış yaşanmadığını da belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"SINIR GEÇİŞLERİ AZALDI"

"İçişleri Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren hususlar kapsamında sınır kapılarımızda gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İran’da savaşın başlamasından bu yana sınırlarımızdan geçişlerde herhangi bir artış yaşanmamış, aksine azalma görülmüştür. İran yönetiminin kendi vatandaşlarının Türkiye’ye geçişlerini sınırlandırmasının ardından sınır kapılarımızdaki geçişler neredeyse dörtte bir oranında azalmıştır. Buna karşılık İran’a dönüş yapan İran uyruklu kişi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedilmiştir. Bayram süresince de ekiplerimiz görevlerini aksatmadan sürdürmeye devam edecektir."

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE DÖNÜŞÜM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde değişim sinyali de veren Çiftçi şöyle devam etti:

"Emniyet Teşkilatımız yaklaşık 350 bin kişiden oluşan büyük ve güçlü bir kurumdur. Gelişen teknoloji, farklılaşan suç türleri ve toplumumuzun değişen ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal organizasyon yapımızın yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Amacımız; gece gündüz fedakârca görev yapan bu büyük teşkilatı en iyi, en modern ve etkin yönetsel organizasyon yapısına kavuşturmaktır. Hızlı, mobilize ve verimlilik esasına dayanan normatif bir kurumsal yapı oluşturarak vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmayı; aynı zamanda personelimizin çalışma şartlarını ve çalışma sürelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz.''

KARARNAME BEKLENTİSİ

En büyük önceliklerinin kamu düzeni ve milletin güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizen Çiftçi, "Bu kapsamda ihtiyaç olan alanlarda çalışma arkadaşlarımız arasında bayrak değişimi olabilir; ancak buradaki temel ilkemiz istikrar. Her alanda olumlu trend ve istikrarı sağladığımız zaman değişim ihtiyacı muhakkak azalacaktır." dedi.

